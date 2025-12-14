Dell’amore della guerra e degli ultimi | Stefano Fresi in scena a Taviano

Lunedì 15 dicembre, al Multiplex Teatro Fasano di Taviano, Stefano Fresi torna sulla scena per la stagione teatrale 2025–2026. In un live ricco di musica, l’attore e artista propone un viaggio tra temi universali come l’amore, la guerra e gli ultimi, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e introspectiva.

