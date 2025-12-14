Dell’Agnello fa tremare la Rinascita | Moore e Fantinelli? Penso ci saranno

In vista del Dole Day, la partita tra Fortitudo e Rinascita si preannuncia di grande livello, con Dell’Agnello che fa tremare la Rinascita e anticipa la presenza di Moore e Fantinelli. La sfida mette di fronte un attacco prolifico e una difesa solida, promettendo spettacolo e equilibrio sul parquet.

È arrivato il Dole Day e con esso una partita di valore piuttosto elevato. Rbr – Fortitudo è la sfida tra un attacco che sta viaggiando a mille pur senza Robinson e una difesa spesso capace di tenere gli avversari attorno ai 60 punti. È un match che vale tanto per la classifica, soprattutto in ottica fine del girone d'andata e dunque Coppa Italia. Al momento, a Tomassini e compagni rimangono quattro partite per dare la caccia alla Final Four, mentre la Effe ne deve disputare tre ma ha due punti in più. In mezzo, attorno, sotto e sopra un magma indistinto di pretendenti al trono. "La classifica interessa a tutti, ci mancherebbe, ma al momento guardiamo a questa singola partita", dice Sandro Dell'Agnello, che guida i suoi al Flaminio dopo tre partite consecutive fuori casa.