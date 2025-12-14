delitto di garlasco analisi sui gioielli di chiara poggi

L'articolo presenta un'analisi dettagliata dei gioielli di Chiara Poggi, tra cui uno degli orecchini indossati il giorno del suo omicidio nel 2007. Il consulente della famiglia ha condotto esami approfonditi su alcuni di questi oggetti, tra cui quello ritrovato sulla scena del crimine, offrendo nuovi spunti sull'indagine e sulle circostanze del delitto.

Uno dei due orecchini che Chiara Poggi indossava la mattina del 13 agosto del 2007 quando è stata uccisa, l'altro - che aveva perso mentre il suo assassino la colpiva alla testa ed era stato poi ritrovato sulla scena del crimine dai carabinieri del Ris - e altri gioielli sono stati ora analizzati dal consulente della famiglia Poggi. A pochi giorni dall'udienza dell'incidente probatorio prevista giovedì prossimo nell'ambito della indagine sul delitto che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, accusato di omicidio in concorso con Stasi, quei preziosi tornano a essere considerati. Tgcom24.mediaset.it

