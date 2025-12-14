Decarbonizzazione licenziamenti Sir | Cobas scende in piazza a sostegno dei lavoratori
Il sindacato Cobas annuncia un corteo a Brindisi il 16 dicembre per sostenere i lavoratori della Sir licenziati e quelli delle ditte appaltatrici, in un contesto di decarbonizzazione e transizione energetica. L'iniziativa mira a richiamare l'attenzione sulle conseguenze occupazionali di questa fase di cambiamento industriale.
BRINDISI - Il sindacato Cobas organizza un corteo martedì 16 dicembre prossimo a sostegno dei 50 licenziati della Sir al 31 dicembre 2025, impiegati fino a oggi allo scarico del carbone, e del futuro degli altri 200 lavoratori delle ditte appaltatrici. La partenza è prevista alle ore 9 dal. Brindisireport.it
Enel, 50 operai a rischio licenziamento: "Governo assente su decarbonizzazione" - A fine anno scade il contratto alla Sir, tre mesi di vuoto prima del possibile reimpiego in nuovi progetti. brindisireport.it
Decarbonizzazione, Cobas: “il Governo si defila dagli impegni” - Il Sindacato Cobas rilancia lo stato di agitazione di tutta la zona industriale di Brindisi per una risposta generale , anche di tutta la città e di tutta la ... brundisium.net
"I commissari hanno avviato un programma di manutenzione straordinaria per consegnare al futuro acquirente entro marzo impianti funzionanti e sicuri con almeno quattro milioni di capacità produttiva per consentire di realizzare il piano di decarbonizzazione - facebook.com facebook
Assemblea generale lavoratori Enel di Cerano organizzata, i Cobas: “No al licenziamento di 76 Sir”