Decarbonizzazione licenziamenti Sir | Cobas scende in piazza a sostegno dei lavoratori

Il sindacato Cobas annuncia un corteo a Brindisi il 16 dicembre per sostenere i lavoratori della Sir licenziati e quelli delle ditte appaltatrici, in un contesto di decarbonizzazione e transizione energetica. L'iniziativa mira a richiamare l'attenzione sulle conseguenze occupazionali di questa fase di cambiamento industriale.

BRINDISI - Il sindacato Cobas organizza un corteo martedì 16 dicembre prossimo a sostegno dei 50 licenziati della Sir al 31 dicembre 2025, impiegati fino a oggi allo scarico del carbone, e del futuro degli altri 200 lavoratori delle ditte appaltatrici. La partenza è prevista alle ore 9 dal. Brindisireport.it

decarbonizzazione licenziamenti sir cobasEnel, 50 operai a rischio licenziamento: "Governo assente su decarbonizzazione" - A fine anno scade il contratto alla Sir, tre mesi di vuoto prima del possibile reimpiego in nuovi progetti. brindisireport.it

decarbonizzazione licenziamenti sir cobasDecarbonizzazione, Cobas: “il Governo si defila dagli impegni” - Il Sindacato Cobas rilancia lo stato di agitazione di tutta la zona industriale di Brindisi per una risposta generale , anche di tutta la città e di tutta la ... brundisium.net

