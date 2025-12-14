Debutto con la Dolomiti Bellunesi Union senza dieci giocatori Nuovo Brescia targato Corini | Dobbiamo dare di più Pasini | Scelta che fa capire quanto vogliamo salire

L'Union Brescia affronta la Dolomiti Bellunesi nel suo debutto stagionale con molte assenze: dieci giocatori sono indisponibili. Sotto la guida di Eugenio Corini, il nuovo allenatore punta a trasmettere un messaggio di determinazione e ambizione, sottolineando l'importanza di questa sfida per il percorso di crescita della squadra.

Per il suo nuovo esordio sulla panchina dell’ Union Brescia, in programma dalle 14.30 sul campo della Dolomiti Bellunesi, le scelte di Eugenio Corini sono quasi obbligate. Il tecnico di Bagnolo che ha preso il posto di Aimo Diana, infatti, può contare solo dodici calciatori di movimento e l’elenco degli assenti comprende ben dieci elementi: "Non avrò a disposizione molti giocatori - è stata la conferma dell’allenatore - e dovrò gestire al meglio i cambi, spingendo forte. Voglio vedere un gruppo che dà qualcosa in più". Il nuovo tecnico bresciano, che ha riservato un saluto a Diana e Filippini, ha anche ribadito: "La chiamata mi ha dato grande emozione. Sport.quotidiano.net

Union Brescia contro la Dolomiti Bellunesi per provare a voltare pagina