Death by Lightning è la serie tv storica perfetta per il nostro folle presente Non puoi perdertela

Quando Mike Makowsky, showrunner di Death by Lightning, ha letto questa citazione di James Garfield del 1880: «Non ci si può difendere da un assassinio più di quanto ci si possa difendere dalla morte per un fulmine », ha capito subito di aver trovato il titolo perfetto per una serie televisiva. Makowsky stava leggendo Destiny of the Republic, saggio bestseller di Candice Millard uscito nel 2011 (inedito in Italia), ed era sempre più convinto che l'opera a due personaggi di Millard, sull'improbabile presidente James Garfield e Charles Guiteau, il suo assassino delirante, dovesse diventare una fiction. Gqitalia.it

Death by Lightning - Death by Lightning si basa sul libro del 2011 Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine and the Murder of a President scritto da Candice Millard, che racconta la vita e l'assassinio di ... comingsoon.it

“Death by Lightning”: la storia del presidente Garfield e quell’omicidio che cambiò la politica Usa - La recensione / Netflix porta in scena un intrigante dramma storico con Matthew Macfadyen, il "Kennedy dell'800" e il mitomane che lo uccise: una ... repubblica.it