Daniele De Rossi si prepara alla sfida tra Genoa e Inter, mostrando fiducia e determinazione. L'allenatore desidera mantenere alta la concentrazione, puntando su una mentalità vincente. Il Genoa, rigenerato e senza timori, affronta i nerazzurri con l'obiettivo di proseguire il suo percorso di crescita e ottenere un risultato positivo.

Inter News 24 De Rossi pre Genoa Inter, fiducia e ambizione: risultati, mentalità e un Genoa rigenerato che sfida i nerazzurri senza paura. I risultati e i numeri parlano chiaro e raccontano un Genoa profondamente trasformato. Otto punti conquistati in quattro partite, nove gol segnati con sette marcatori diversi, una squadra rigenerata nelle gambe e soprattutto nello spirito. Daniele De Rossi, allenatore rossoblù ed ex campione del mondo, ha preso in mano la piazza e lo spogliatoio senza snaturare il proprio credo calcistico né il suo carattere diretto e senza compromessi. Anche una sfida complicata come quella contro l'Inter diventa così una montagna da scalare, sì, ma senza paura.

Verso Genoa-Inter, De Rossi "Ogni partita si può vincere, i miei ragazzi dovranno essere perfetti" - Domenica al Ferraris sfida con Chivu, ex compagno nella Roma e ora alla guida dei nerazzurri in corsa scudetto ... rainews.it

Focus sul Genoa: De Rossi ha cambiato la mentalità e i risultati si vedono. 11 punti nelle ultime cinque partite x.com

© Internews24.com - De Rossi pre Genoa Inter, fiducia e ambizione: «Non fermiamoci proprio adesso»

