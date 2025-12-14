De Rossi | Fa ridere dirlo ma eravamo partiti bene prima del gol

Dopo la sconfitta contro l’Inter, l’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha commentato l’incontro rivelando che, nonostante il risultato, la squadra aveva iniziato bene prima del gol subito. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulle dinamiche della partita e sul percorso della squadra in questa stagione.

L'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta contro l'Inter Le parole di De Rossi. «Sono soddisfatto e orgoglioso dei miei giocatori perché non hanno mollato neanche sul 2-0 contro una squadra come l'Inter che ti palleggia in faccia. L'Inter è molto forte, lo sapevamo, dovevamo essere perfetti e siamo stati vicini alla nostra perfezione attuale. In futuro potremo mettere in difficoltà questo tipo di squadre migliorando». Il gol iniziale ha rovinato il vostro piano gara. «Il nostro atteggiamento era quello di essere aggressivi, sappiamo che se li lasci giocare ti possono fare gol in qualsiasi momento.

