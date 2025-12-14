De Rossi accende il Grifone | modulo giusto fiducia ritrovata e marcia da alta classifica

L’ex Roma Daniele De Rossi ha portato nuova energia al Genoa, rivitalizzando il gruppo con un cambio tattico e un forte stato d’animo. La sua gestione ha riacceso la fiducia e migliorato le prestazioni, permettendo al club di risalire la classifica e di mostrare segnali di una rinascita promettente.

© Internews24.com - De Rossi accende il Grifone: modulo giusto, fiducia ritrovata e marcia da alta classifica Inter News 24 De Rossi sistema tutto! Dal cambio tattico al nuovo spirito del gruppo: il Genoa rinasce sotto la guida dell’ex Roma. Il Genoa ha cambiato passo, e lo ha fatto in maniera netta. L’arrivo di Daniele De Rossi, allenatore classe 1983 ed ex campione del mondo nel 2006, ha rappresentato il punto di svolta per una squadra che, nella prima parte di stagione, faticava a trovare continuità, identità e risultati. L’impatto del nuovo tecnico è stato immediato, tanto sul piano mentale quanto su quello tattico, restituendo fiducia e coraggio a un gruppo che sembrava bloccato. I numeri, come spesso accade, raccontano meglio di qualsiasi analisi la portata del cambiamento. Internews24.com Daniele De Rossi al Genoa: la rinascita del Grifone in un mese - Come Daniele De Rossi ha trasformato il Genoa in un mese: da ultimo in classifica a squadra ritrovata. lifestyleblog.it

De Rossi ha fatto saltare il tappo, con lui il Grifo ha il miglior attacco - Undici gol, nessuno meglio del Genoa in Serie A nelle ultime cinque gare. ilsecoloxix.it

