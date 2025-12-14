De Rossi a Sky | Sono orgoglioso dell’atteggiamento dei miei non hanno mollato nemmeno sul 2-0

Daniele De Rossi si è detto orgoglioso dell’atteggiamento dei suoi dopo la partita, sottolineando come i suoi abbiano mantenuto la grinta anche sul 2-0. L’ex calciatore ha lodato la prestazione della squadra, evidenziando margini di miglioramento e la fiducia nelle proprie capacità di competere al massimo livello.

Al termine di Genoa Inter, Daniele De Rossi, allenatore rossoblù, ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi soprattutto sull'atteggiamento della squadra e sui passi avanti mostrati contro una delle formazioni più forti del campionato. ATTEGGIAMENTO – «Sono orgoglioso dell'atteggiamento dei miei giocatori, non hanno mollato sul risultato di 2-0 contro una squadra come l'Inter che ti palleggia sempre in faccia. Sapevamo che erano molto forti, dovevamo essere perfetti e siamo stati vicini alla nostra perfezione attuale».

