De Rossi a DAZN | Orgoglioso dei miei abbiamo perso contro una squadra fortissima

Daniele De Rossi commenta il risultato della partita di Marassi, esprimendo orgoglio per i suoi e analizzando gli aspetti principali della prestazione. Il tecnico rossoblù evidenzia atteggiamento, errori e segnali incoraggianti, guardando con ottimismo alle prossime sfide e alle possibilità di miglioramento.

© Internews24.com - De Rossi a DAZN: «Orgoglioso dei miei, abbiamo perso contro una squadra fortissima» Inter News 24 De Rossi, l'analisi del tecnico rossoblù dopo il ko di Marassi: atteggiamento, errori e segnali positivi in vista delle prossime sfide. Al termine di Genoa-Inter, sfida valida per la quindicesima giornata di campionato e conclusa con il successo 2-1 dei nerazzurri, ha preso la parola Daniele De Rossi, allenatore del Genoa ed ex centrocampista campione del mondo, intervenuto ai microfoni di DAZN. Un'analisi lucida e profonda, nella quale il tecnico ha evidenziato sia i limiti mostrati dalla sua squadra sia gli aspetti incoraggianti emersi contro una delle formazioni più forti del campionato.

Genoa Inter, De Rossi: «Dobbiamo ripartire dalla parte finale del match. Loro sono forti e noi siamo stati bravi a restare in partita. Una cosa si poteva fare meglio» - Il tecnico del ‘Grifone’ ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn ... calcionews24.com

