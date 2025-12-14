De Pascale annuncia il nuovo piano | Incentivi a chi costruisce case da affittare a prezzi calmierati

De Pascale presenta un nuovo piano con incentivi dedicati alla costruzione di case da affittare a prezzi calmierati. L'obiettivo è migliorare le politiche abitative, alzando gli standard e affrontando le criticità del settore. Questa iniziativa mira a favorire l'accesso alla casa e a promuovere soluzioni più sostenibili e inclusive.

"Dobbiamo alzare l’asticella nelle politiche dell’abitare dopo averle declinate forse in modo non completo". La riflessione è del presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale (Pd) all’incontro sui risultati a un anno dall’insediamento della giunta allo spazio Hubo in via Cavalcavia dell’azienda logistica Mwm Italy di Massimiliano e Michele Montalti. Era presente il quartier generale del Pd. A fianco del governatore, da apripista, Francesca Lucchi, consigliera regionale dem. Tra l’elencazione di eccellenze, primati e progettualità che de Pascale ha rivendicato per la Regione, l’ammissione di qualche criticità, ma neppure paragonabile con le stigmatizzate manchevolezze del governo di centrodestra. Ilrestodelcarlino.it De Pascale annuncia il nuovo piano: "Incentivi a chi costruisce case da affittare a prezzi calmierati" - Il presidente della Regione ha tracciato il consuntivo del primo anno di attività all’azienda cesenate Mwm Italy "Sosterremo non solo i nuclei fragili ma anche il ceto medio impoverito. msn.com

