De Paola avvisa il Milan | Deve ricordare la partita col Torino il Sassuolo può essere più pericoloso

Paolo De Paola mette in guardia il Milan, ricordando l'importanza della sfida contro il Torino e sottolineando il pericolo rappresentato dal Sassuolo. Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, il giornalista ha analizzato le sfide imminenti dei rossoneri, evidenziando la necessità di attenzione e preparazione per affrontare al meglio la prossima partita.

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan prima della partita col Sassuolo di domenica prossima. Pianetamilan.it De Paola: "Milan, senza Scudetto sarebbe una grande delusione" - Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. tuttomercatoweb.com

RITO ARBOREO IN ONORE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA - PARROCCHIA SANTA CATERIN A D’ALESSANDRIA Si avvisa la cittadinanza e tutti i gruppi attivi del rito arboreo in onore di San Francesco di Paola, che al fine di una condivisa analisi del trasc - facebook.com facebook

© Pianetamilan.it - De Paola avvisa il Milan: “Deve ricordare la partita col Torino, il Sassuolo può essere più pericoloso”

De Paola avvisa il Napoli: “Occhio alla Juve, può dare fastidio per lo scudetto!”

Video De Paola avvisa il Napoli: “Occhio alla Juve, può dare fastidio per lo scudetto!” Video De Paola avvisa il Napoli: “Occhio alla Juve, può dare fastidio per lo scudetto!”