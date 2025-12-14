David chiede un rigore in Bologna Juve | il canadese spinto in area da Lucumi Il commento di Marelli – FOTO

Durante la partita tra Bologna e Juventus, David ha richiesto un calcio di rigore dopo essere stato spinto in area da Lucumi. L'episodio ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, con commenti e opinioni sulla decisione arbitrale. Ecco i dettagli dell'azione e il commento di Marelli sull'episodio.

David chiede un rigore in Bologna Juve: il canadese spinto in area da Lucumi. Il commento di Marelli sull’episodio da moviola. Poco dopo la mezz’ora del primo tempo di Bologna Juventus, l’attaccante bianconero Jonathan David è stato protagonista di una lunga protesta nei confronti dell’arbitro Massa, lamentando un presunto calcio di rigore non concesso. L’episodio ha visto il canadese essere spinto in area di rigore, da dietro, dal difensore del Bologna Lucumí. Il commento dell’esperto Marelli. A commentare l’episodio in diretta è stato l’esperto arbitrale Marelli, che ha analizzato la dinamica e la decisione dell’arbitro di campo, ritenendola corretta: « Fosse stata una spinta a due mani non ci sarebbero stati dubbi ». Juventusnews24.com

