David chiede un rigore in Bologna Juve | il canadese spinto in area da Lucumi Il commento di Marelli – FOTO

David chiede un rigore in Bologna Juve: il canadese spinto in area da Lucumi. Il commento di Marelli sull’episodio da moviola. Poco dopo la mezz’ora del primo tempo di  Bologna Juventus, l’attaccante bianconero  Jonathan David  è stato protagonista di una lunga protesta nei confronti dell’arbitro  Massa, lamentando un presunto calcio di rigore non concesso. L’episodio ha visto il canadese essere spinto in area di rigore, da dietro, dal difensore del Bologna  Lucumí. Il commento dell’esperto Marelli. A commentare l’episodio in diretta è stato l’esperto arbitrale  Marelli, che ha analizzato la dinamica e la decisione dell’arbitro di campo, ritenendola corretta: « Fosse stata una spinta a due mani non ci sarebbero stati dubbi ». Juventusnews24.com

