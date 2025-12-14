dardust alla rotonda primo maggio e a cervia sfilano i cuccioli

Oggi a Milano Marittima, la rotonda Primo Maggio ospita una tappa speciale del tour di Dardust, ‘Urban Impressionism Tour’. Contestualmente, a Cervia si svolge una sfilata di cuccioli, offrendo un ricco programma di eventi per tutti gli appassionati e residenti della zona.

Appuntamento d’eccezione oggi in rotonda Primo Maggio a Milano Marittima con la tappa del tour di Dardust (foto), ‘ Urban Impressionism Tour ’. Il famoso pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, porterà nella Città Giardino il suo stile personalissimo e innovativo, ridisegnando i confini di classico e contemporaneo. L’evento è a cura della Pro loco Milano Marittima e di Mare d’Arte Festival, rassegna culturale con la direzione artistica di Gianluca Orazi e organizzata in collaborazione con Sky Arte. Nell’ambito del festival nella rotonda Primo Maggio è stata installata l’opera ‘We Rise by Lifting Others’ della celebre artista Marinella Senatore; mentre nell’area welcome sono presenti casette gestite dagli operatori del territorio, dove i visitatori hanno l’opportunità di ristorarsi durante la passeggiata o mentre assistono agli spettacoli in programma. Ilrestodelcarlino.it

