daniele ponzo trovato morto a 16 anni un cartomante su tiktok gli aveva chiesto soldi

Il tragico decesso di Daniele Ponzo, 16 anni, trovato morto in un cantiere a Mariglianella (Napoli), ha scosso la comunità. Il ragazzo è stato ritrovato il 25 settembre 2025, suscitando interrogativi sulle circostanze della sua morte, mentre emergono dettagli inquietanti riguardanti un cartomante su TikTok che avrebbe coinvolto il giovane chiedendogli soldi.

Mariglianella (Napoli), 14 dicembre 2025 – Daniele Ponzo aveva solo 16 anni: il 25 settembre è stato trovato morto in un cantiere vicino a casa, a Mariglianella (Napoli ). Tre mesi prima il padre aveva denunciato un cartomante consultato dal figlio adolescente su TikTok. Perché siamo superstiziosi? Le spiegazioni del sociologo Che idea vi siete fatti della morte di vostro nipote, ancora avvolta nel mistero? “È stata aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio. Di certo non è stato un gesto volontario. Daniele non era una persona che poteva pensare anche lontanamente una cosa del genere. Era da clonare. Quotidiano.net

