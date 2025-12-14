Sarà un festival democratico, non d’élite, che parte dell’eredità del maestro Menotti per rileggere le radici con una visione non nostalgica ma aperta con audacia al futuro, alle nuove tendenze, ai talenti della contemporaneità. Ecco il Festival dei Mondi secondo Daniele Cipriani, il nuovo direttore artistico che ieri si è presentato alla città con la sua squadra, lanciando linee, suggestioni e tendenze della 69esima edizione, dal 26 giugno al 12 luglio 2026 con il tema “ Radici “ a far da filo rosso. E “Radici“ è stato il titolo dell’incontro che si è tenuto in un affollatissimo teatro Caio Melisso, con Cipriani affiancato dalla pianista Beatrice Rana, consulente per la musica e dal regista e drammaturgo Leo Muscato, consulente per l’opera e la prosa (foto sopra). Lanazione.it

Daniele Cipriani "Il mio Festival per tutti" - Il nuovo direttore artistico dei Due Mondi si presenta con i consulenti Beatrice Rana e Leo Muscato. lanazione.it