Daniel Garcia morto a 19 anni nell’ex fabbrica Il papà | Mai sentito parlare di Urbex sapevo che usciva a cena

Daniel Garcia, morto a 19 anni nell'ex fabbrica di Casnigo, è stato scoperto dopo la tragedia. Il padre, Fabio Camera, racconta di non aver mai sentito parlare di Urbex e di aver creduto che suo figlio fosse uscito a cena. L'ultimo incontro tra padre e figlio risale a poche ore prima dell'incidente.

Casnigo. L’ultima volta che Fabio Camera ha visto suo figlio Daniel è stata sabato sera, poche ore prima della tragedia. “Mi ha detto che andava a cena con amici a Gandino”, racconta il padre, ancora incredulo. Nulla lasciava presagire quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Daniel non aveva mai accennato all’idea di entrare nell’ex fabbrica abbandonata della Italcementi, né tantomeno alla pratica dell’urbex, l’esplorazione di luoghi dismessi spesso documentata con foto e video. “Non ne sapevo nulla”, ripete sconsolato. Resta quindi da capire se per il 19enne si trattasse di una passione coltivata in silenzio o di una decisione nata all’improvviso, al termine di una rimpatriata tra coscritti per ricordare quella serata. Bergamonews.it

Chi era Daniel Garcia, il 19enne morto mentre faceva urbex in un capannone dismesso ad Alzano Lombardo - Daniel Esteban Camera Garcia è morto nella notte del 14 dicembre dopo essere precipitato per 5 metri. fanpage.it