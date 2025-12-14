Dallo spogliatoio Diamo continuità alla vittoria con Scafati

Dallo spogliatoio traspare entusiasmo e fiducia in vista della prossima partita. La squadra intende mantenere il momento positivo dopo la vittoria con Scafati, affrontando la sfida con determinazione e concentrazione. Un clima di entusiasmo e preparazione che alimenta la voglia di scendere in campo e affrontare questa importante sfida.

"Ci presentiamo a questa super sfida in un buon momento. La squadra è in fiducia e qui si respira un bel clima in vista di una partita molto sentita, che non vediamo l’ora di giocare". È carico, Davide Denegri, pensando a questa sera quando al Flaminio i biancorossi fronteggeranno un’altra big di questa A2 come la Fortitudo. "Arriviamo dalla trasferta a Scafati dove abbiamo messo in campo un’ottima prestazione a cui bisogna assolutamente dare continuità adesso", non ha dubbi Denegri. Ma non sarà facile quando davanti si ha la Fortitudo Bologna. "Una squadra difficile da affrontare ma con cui dovremo mantenere la nostra filosofia di gioco, muovere la palla e alto ritmo, senza cadere nelle tattiche e schemi avversari, che sono molto organizzati soprattutto in difesa". Sport.quotidiano.net

U17Fip Virtus vs Ardens Sedriano: 83 - 34 Bella prestazione per i ragazzi di coach Albertalli, ampie rotazioni oggi e tutti a canestro, sta crescendo un bel gruppo e un bellissimo spogliatoio. Comunque vada diamo sempre il massimo e ora in casa della capol - facebook.com facebook