Dall’alluvione alla rinascita Samira Lui inaugura il nuovo ’Hippodome | Gerry Scotti grande maestro

Dopo l’alluvione che ha colpito la zona, si apre un nuovo capitolo con l’inaugurazione dell’Hippodome di Cesena, alla presenza di Samira Lui. La showgirl e modella, nota per la sua eleganza e presenza carismatica, ha partecipato all’evento, sottolineando il ruolo di Gerry Scotti come grande maestro e simbolo di rinascita.

Blazer nero oversize, camicia bianca impeccabile, shorts coordinati e tacco dodici: così – direttamente da “La Ruota della Fortuna” – è arrivata all’Ippodromo di Cesena Samira Lui, modella e showgirl tra i volti più amati del jet-set televisivo.La giovane conduttrice, madre italiana e padre. Cesenatoday.it

