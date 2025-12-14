Dall’album spuntano altri celebri fiori d’arancio

A Pontedera, l’annuncio del matrimonio di un membro della famiglia Agnelli ha suscitato grande entusiasmo e curiosità. La notizia, proveniente dall’album di famiglia, ha catturato l’attenzione di molti, riaccendendo l’interesse per le vicende di questa celebre dinastia. Un evento che ha coinvolto la comunità e richiamato l’attenzione sulla storica famiglia.

PONTEDERA La notizia del matrimonio a Varramista di un altro componente della famiglia Agnelli ha suscitato un profondo scossone nell'animo di tanti pontederesi e non solo. Perché l'epopea industriale della città è rimasta profondamente legata alla famiglia Agnelli, soprattutto al nome di Giovannino, che dal 1993 al 1997 guidò lo stabilimento di Pontedera. E ora, con il ritorno a Varramista della moglie e della figlia per festeggiare le nozze, sono tanti i ricordi che riaffiorano di quella storia, che si concluse con la morte prematura del rampollo di famiglia, che l'Avvocato, si diceva, avrebbe voluto alla guida della Fiat dopo un "rodaggio" alla Piaggio.