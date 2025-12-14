Dal silenzio al canto ex pazienti emozionano con il coro Laringostars

Una mattina speciale all'ospedale di Borgo Roma, dove gli ex pazienti dell'otorinolaringoiatria hanno tenuto il loro primo concerto di Natale con il coro Laringostars, trasformando il silenzio in musica e emozioni condivise.

Una mattinata speciale all’ospedale di Borgo Roma, dove gli ex pazienti dell'otorinolaringoiatria hanno dato vita al loro primo concerto di Natale. Persone che hanno affrontato la laringectomia, con l’asportazione totale o parziale delle corde vocali, sono tornate proprio nel reparto che li ha. Veronasera.it

