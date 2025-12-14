dal polo nord al deserto i presepi del castello

Nel castello di Belgioioso, un viaggio tra i presepi più suggestivi dal Polo Nord al deserto, accompagna la magia del Natale. Tra tradizione e creatività, questa esposizione invita a scoprire le diverse interpretazioni dell’arte presepiale, offrendo un’esperienza unica per grandi e piccini.

BELGIOIOSO (Pavia) "Te piace ‘o presepe?" è la domanda cardine del primo atto di “Natale in casa Cupiello“ alla quale Tommasino rispondeva seccamente "no". Era una forma di ribellione perché il presepe appartiene alla tradizione natalizia e nelle forme più diverse si trova in quasi tutte le case. Alcuni, invece, sono degli autentici cultori di quella che è una vera e propria arte. Per mesi preparano il loro presepe che poi mettono in mostra. Minuscoli o giganteschi sono esposti nel castello di Belgioioso con ingresso da piazza Vittorio Veneto. Una cinquantina i lavori che si possono vedere. "Siamo arrivati alla ventiduesima edizione - ha raccontato Giuseppe Mastropietro, presidente di Apab, associazione presepisti artisti di Belgioioso - e, grazie all’ospitalità che ci ha offerto il Comune, cinque anni fa siamo passati dalla chiesa sconsacrata a uno spazio nel castello". Ilgiorno.it

