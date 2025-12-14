Dal dolore alla forza | così nasce Praesentia la mostra fotografica nel reparto di Senologia al Ruggi

Ciò che resta dopo una diagnosi non è solo una cicatrice, ma un modo nuovo di stare al mondo. Da questa consapevolezza, maturata nel lavoro quotidiano della Senologia Diagnostica e Interventistica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, nasce Praesentia, una mostra fotografica. Salernotoday.it

