Dal dolore alla forza | così nasce Praesentia la mostra fotografica nel reparto di Senologia al Ruggi

Ciò che resta dopo una diagnosi non è solo una cicatrice, ma un modo nuovo di stare al mondo. Da questa consapevolezza, maturata nel lavoro quotidiano della Senologia Diagnostica e Interventistica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, nasce Praesentia, una mostra fotografica. Salernotoday.it

Nasce il master in “terapia del dolore” - Lo prevede il decreto del 4 aprile 2012 a firma del Ministro Renato Balduzzi, pubblicato ieri in Gazzetta ... vita.it

Dolore per la morte improvvisa di Michela Ferrandino, infermiera in forza al Punto di Primo Intervento all’ex Ospedale San Giacomo di Torremaggiore #incidentestradale #Incidentemortale #emergenzaurgenza #apricena #sannicandrogarganico #gargano - facebook.com facebook