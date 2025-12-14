Dal commercio al turismo Consiglieri a confronto

Giovedì sera, a Palazzo Sani, si è tenuta una seduta speciale del Consiglio direttivo di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara, dedicata alla discussione sui settori del commercio e del turismo. L'incontro ha visto un confronto tra i consiglieri su tematiche strategiche e sfide attuali, sottolineando l'importanza di questi comparti per lo sviluppo economico locale.

Seduta di Consiglio direttivo speciale, lo giovedì sera a Palazzo Sani, per Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara. Alla riunione hanno preso parte infatti anche i consiglieri regionali Vittorio Fantozzi, Marco Guidi e Mario Puppa, in rappresentanza dei territori di diretta competenza dell’associazione. Una presenza voluta fortemente dal presidente e dalla direttrice di Confcommercio, Ademaro Cordoni e Sara Giovannini, per aprire un canale di confronto diretto fra i rappresentanti istituzionali all’interno del massimo organo di governo politico toscano e gli organi dell’associazione. Introdotti e moderati dal caposervizio della redazione di Lucca del quotidiano La Nazione, Francesco Meucci, i tre consiglieri regionali sono intervenuti toccando diversi dei temi di più stretta attualità per i settori del commercio, del turismo e dei servizi. Lanazione.it Dal commercio al turismo. Consiglieri a confronto - Via a incontri periodici per tutelare e sostenere il settore commerciale. lanazione.it

