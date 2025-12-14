Dal 2026 ogni pacco dalla Cina ti costerà 3 euro in più | ecco cosa cambia e perché

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 2026, i pacchi provenienti dalla Cina avranno un sovrapprezzo di 3 euro per spedizione. Questa novità interesserà milioni di italiani che spesso acquistano da piattaforme come Shein, Temu e AliExpress, portando a un cambiamento nelle spese di spedizione e nelle abitudini di acquisto online.

Se sei tra i milioni di italiani che ordinano regolarmente da Shein, Temu, AliExpress o altre piattaforme di e-commerce asiatiche, preparati a un cambiamento significativo. Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’introduzione di un dazio fisso di 3 euro per tutti i pacchi provenienti da paesi extra UE con valore inferiore a 150 euro. La misura entrerà in vigore dal primo luglio 2026 e rappresenta una svolta nell’approccio europeo al commercio elettronico globale. La decisione arriva dopo mesi di discussioni a Bruxelles e segna la fine di un’epoca: quella degli acquisti ultra-economici dalla Cina senza costi aggiuntivi. Screenworld.it

2026 ogni pacco cinaManovra 2026, altro “pacco” dal governo: tassa di 2 € su tutte le spedizioni sotto una certa cifra (anche quelle nazionali) - L'articolo Manovra 2026, altro “pacco” dal Governo: tassa di 2€ su tutte le spedizioni sotto una certa cifra (anche quelle nazionali) proviene da CultWeb. msn.com

Tassa di due euro sui pacchi extra Ue, chi deve pagarla e cosa succede a chi acquista low-cost su Shein, Temu e AliExpress - Dal 2026 chi compra su piattaforme come Shein, Temu, AliExpress e in generale da siti extra Ue potrebbe pagare un contributo fisso di 2 euro per ogni pacco ''low ... corriereadriatico.it

dal 2026 ogni pacco dalla cina ti coster224 3 euro in pi249 ecco cosa cambia e perch233

© Screenworld.it - Dal 2026 ogni pacco dalla Cina ti costerà 3 euro in più: ecco cosa cambia e perché

La CARTA POKEMON più COSTOSA

Video La CARTA POKEMON più COSTOSA