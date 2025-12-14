Dagli anelli bold dalle forme scultoree ai collier rigidi dal fascino architettonico le maison più iconiche trasformano ogni gioiello in un dono di lusso ricco di significato

La stagione natalizia accende l'atmosfera con luci e riflessi, ispirando le maison di alta gioielleria a creare pezzi unici. Anelli bold dalle forme scultoree e collier rigidi di ispirazione architettonica diventano doni di lusso carichi di significato, capaci di catturare l'essenza di questa magica stagione.

N atale è la stagione in cui la luce si moltiplica, tra i riflessi sulle vetrine e le mille luci della città. E’ il momento perfetto per regalare i diamanti. Eterni, scintillanti, magnetici. Sono i protagonisti più desiderati dei regali di lusso, in particolare su anelli e collane. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Dai grandi classici della gioielleria italiana ai nomi iconici dell’alta moda internazionale, le maison più desiderate continuano a incantare con creazioni che uniscono artigianalità, design e simbolismo. Perché i diamanti sono l’anima della festa: accendono la magia delle occasioni speciali e trasformano ogni gesto in una dichiarazione, in un ricordo destinato a durare. Iodonna.it

