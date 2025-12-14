Da suicidio a omicidio | il rebus Liliana Resinovich

Il caso di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e trovata cadavere a gennaio successivo, ha suscitato numerosi dubbi e interrogativi. Originariamente considerato un suicidio, il mistero attorno alla sua morte si è evoluto in un complesso rebus giudiziario, coinvolgendo approfondimenti e ipotesi che hanno acceso un acceso dibattito pubblico.

AGI - La mattina di quattro anni fa, il 14 Dicembre 2021, spariva Liliana Resinovich, la pensionata di 63 anni il cui corpo sarebbe stato poi trovato il 5 gennaio successivo in un boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni, avvolto in due grossi sacchi neri, la testa chiusa in altri due sacchetti con un cordino che li fissava al collo. Quattro anni, indagini serrate, numerosi esami e perizie, la riesumazione del corpo e un ribaltamento delle ipotesi della morte da suicidio a omicidio con tanto di cambio della pm titolare e nel frattempo della figura di procuratore capo. Del caso che dopo 4 anni se ne occupano oggi i quotidiani Nem (Nord Est Multimedia) con una pagina intera dedicata alla morte della donna.

Liliana Resinovich: I misteri di Liliana e le formiche che smentiscono il suicidio.

