Da remoto nell’azienda senza uffici In Italia esperienze andate male ora lavoro da casa per Singapore

L’articolo esplora le esperienze di professionisti che lavorano da remoto, affrontando sfide e opportunità. In particolare, racconta come Lorenzo Calegari e Valentina De Vico abbiano trasformato le loro carriere, passando da esperienze negative in Italia a un impiego da casa per una società di Singapore, in un contesto di lavoro senza uffici fisici.

La Spezia, 14 dicembre 2025 – Lorenzo Calegari e Valentina De Vico hanno portato le loro esperienze personali e professionali all’incontro ‘Navigare le professioni digitali’ del progetto ‘Boost. Orientamento, abilità, competenze’ all’Accademia La Spezia, promosso e organizzato da Fondazione Carispezia e dedicato all’orientamento scolastico, formativo e lavorativo degli under 30. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di offrire una panoramica sulle possibilità delle professioni digitali e sui primi passi per accedere al mondo del lavoro. Per questo motivo, Calegari e De Vico hanno raccontato le loro esperienze, dal liceo all’università, fino al lavoro che ora svolgono da remoto. Lanazione.it

