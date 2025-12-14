Da noi a ruota libera Paolo Belli si scusa per scontro con Lucarelli | Dovevo stare zitto

Paolo Belli si è scusato pubblicamente dopo lo scontro con Lucarelli a Ballando con le stelle, ammettendo di aver reagito impulsivamente. Nella trasmissione Da noi a ruota libera, il musicista ha riconosciuto di aver sbagliato e si è pentito delle sue parole, spiegando di aver dovuto mantenere un atteggiamento più pacato.

