Da Noi a Ruota Libera oggi con Francesca Fialdini su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 14 dicembre 2025

Torna “Da Noi a Ruota Libera” con Francesca Fialdini, in onda domenica 14 dicembre 2025 su Rai 1. La puntata presenta anticipazioni, ospiti e approfondimenti di attualità, intrattenimento e cultura, offrendo un appuntamento domenicale ricco di emozioni e riflessioni. Un evento imperdibile per gli spettatori che desiderano rimanere aggiornati con storie coinvolgenti e interviste esclusive.

Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 14 dicembre alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 14 dicembre 2025. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. Superguidatv.it Da Noi... a Ruota Libera, Alberto Angela e Paolo Belli tra gli ospiti di Francesca Fialdini - a Ruota Libera, oggi, domenica 14 dicembre 2025, da Alberto Angela a Paolo Belli. msn.com

