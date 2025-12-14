Da noi… a ruota libera il mea culpa di Paolo Belli | Cosa ho sbagliato a Ballando

Paolo Belli riflette sugli errori commessi durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, tornando sulla polemica scoppiata durante la trasmissione. Nel suo mea culpa, il cantante e conduttore analizza le dinamiche che hanno generato discussione tra pubblico e giudici, offrendo una prospettiva personale su quanto accaduto e sui possibili miglioramenti futuri.

Paolo Belli torna sulla polemica scoppiata nella puntata di Ballando con le Stelle in onda ieri sera, sabato 13 dicembre. Ospite di Da noi. a ruota libera, l’artista ha spiegato: "Ascolto sempre gli altri e li rispetto, ma ieri ho risposto male e mi è dispiaciuto. Sarebbe stato meglio stare zitto", ha detto senza mezzi termini. In gara al fianco di Anastasia Kuzmina, Belli ha detto: " Volevo proteggere Anastasia e il nostro percorso. Il compito era imparare a ballare, non fare le prese", ha spiegato. "Quando mi è stato detto che ero tornato nella mia comfort zone, ci sono rimasto male. Come balli avevamo provato tutto, non sapevamo più cosa fare", ha poi aggiunto. Liberoquotidiano.it

