Un incendio doloso ha distrutto la casetta di Babbo Natale a Scandiano, provocando danni e allarmando la comunità. Il gesto, compiuto da un uomo di 48 anni, ha anche causato le fiamme che si sono estese alle abitazioni vicine, evidenziando la gravità e la pericolosità dell'atto.

Un gesto vergognoso, oltre che pericoloso, quello compiuto da un 48enne residente a Scandiano (Reggio Emilia), che ha deciso di dare alle fiamme la casetta di Babbo Natale, installata nel paese per accogliere i bambini. L'uomo è stato prontamente denunciato dai carabinieri, mentre la costruzione in legno è stata salvata dai vigili del fuoco. Naturalmente l'episodio ha suscitato grande amarezza. Oltre al palese sfregio, l'incendio avrebbe potuto provocare danni ben più seri, dato che le fiamme stavano raggiungendo le abitazioni vicine. Il fatto si è verificato alcuni giorni fa, in piena notte. L'uomo ha dato fuoco alla casetta che si trovava in piazza Duca D'Aosta e le fiamme sono arrivate alle finestre degli edifici limitrofi. Ilgiornale.it Dà fuoco alla casa di Babbo Natale: le fiamme raggiungono le case vicine - Un gesto deplorevole, che ha suscitato grande sdegno nella comunità. ilgiornale.it

