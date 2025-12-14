Da brindisi a dopocena l' alcol minaccia il Natale | a rischio fegato e cervello

Durante le festività natalizie, il consumo di alcol diventa protagonista di momenti di convivialità come brindisi e dopocena. Tuttavia, questa tradizione può mettere a rischio la salute di fegato e cervello, evidenziando l'importanza di un consumo responsabile per preservare il benessere durante le festività.

Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Il rito della catena di brindisi, aperitivi e dopocena natalizi è ufficialmente iniziato con l'alcol immancabile protagonista. Ma attenzione: "Assumere 'tanto alcol in poche ore', quindi dare il via ad una vera e propria 'abbuffata alcolica' (noto come binge drinking) comporta seri rischi come intossicazione acuta, incidenti, lesioni e problemi di salute a lungo termine", spiega all'Adnkronos Salute Gianni Testino, presidente della Società italiana di Alcologia (Sia). "Il fegato non riesce a metabolizzare grandi quantità velocemente, causando danni fisici e mentali e aumentando la possibilità di dipendenza. Iltempo.it

