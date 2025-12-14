Cuore e grinta | il Cervia Volley vince al tie-break una battaglia mozzafiato

Il Cervia Volley ha conquistato una vittoria emozionante al tie-break, regalando una serata indimenticabile al pubblico del Palazzetto dello Sport. Una partita ricca di tensione e passione, in cui cuore e grinta hanno fatto la differenza, dimostrando il valore e la determinazione della squadra.

Una serata di grande emozione al Palazzetto dello Sport per il pubblico del Cervia Volley, che ha assistito a una partita intensa e combattuta fino all’ultimo punto. Le padrone di casa hanno conquistato una vittoria fondamentale contro la Lucky Wind Antico Pastificio (Perugia), al termine di un. Ravennatoday.it Cuore e grinta: il Cervia Volley vince al tie-break una battaglia mozzafiato - Archiviata questa sfida da brivido, il Cervia Volley è già proiettato verso il prossimo impegno Una serata di grande emozione al Palazzetto dello Sport per il pubblico del Cervia Volley, che ha assist ... ravennatoday.it Volley serie B. Ambra tutta cuore e grinta, ma non basta - 0 in casa al cospetto del Transport Ripalta di Cremasca seconda forza del campionato. lanazione.it Uno sguardo sul mondo amatoriale Cuore, grinta e tanto lavoro La nostra Open Femminile Vitinia Sport, allenata in modo STRAORDINARIO da Pierfrancesco Maffieri, conquista una vittoria da applausi 3–2 sul campo di Free Time Una battaglia vera, de - facebook.com facebook © Ravennatoday.it - Cuore e grinta: il Cervia Volley vince al tie-break una battaglia mozzafiato

campioni d italia

Video campioni d italia Video campioni d italia