Cucina italiana patrimonio Unesco | le ricette preferite dei politici dalla polenta di Malan alla genovese di Durigon video

L'assegnazione della cucina italiana come patrimonio UNESCO celebra il patrimonio culturale e gastronomico del paese, riconoscendo il ruolo di tutte le persone che ne hanno tramandato le tradizioni nel tempo. Politici e cittadini condividono le loro ricette preferite, simbolo di un’identità radicata e di un patrimonio che va oltre la cucina, includendo storie e memorie di generazioni.

«Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'Unesco è straordinario perché è il riconoscimento a una nazione, in particolare al lavoro di questo governo, e alle singole persone, non soltanto agli chef, non soltanto a chi fa ristorazione – commenta il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan – ma a tutte le donne e anche qualche uomo, ma soprattutto donne che hanno tramandato queste tradizioni di generazione in generazione. Io ho un particolare legame per il posto da cui vengo, una valle alpina, la Valle Pellice, che è la polenta, che è proverbialmente il piatto del Nord, che i miei antenati si procuravano l'ingrediente, cioè la farina di granoturco, barattando le castagne che abbondavano nella nostra valle con il granoturco, con cui poi si faceva la polenta.

"Favorisce l'inclusione sociale, rafforzando i legami e promuovendo il senso di appartenenza": così il Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, ha nominato all'unanimità la cucina italiana patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

La cucina italiana patrimonio immateriale dell’UNESCO: ma di quale cucina stiamo parlando davvero? È questa la domanda che andrebbe posta, prima ancora di celebrare una nomina che rischia di trasformarsi più in un fenomeno mediatico che nel riconosc - facebook.com facebook

Il Ministro Tajani sull’inserimento della Cucina italiana nei patrimoni culturali immateriali dell'umanità protetti dall’Unesco: “I want to thank you all the delegations for supporting our kitchen”. Dunque Scavolini é la più amata non solo dagli italiani,ma da tutto il m x.com

