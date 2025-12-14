Cuba oltre 500 partecipanti all' Havana Skate Marathon | le immagini

Oltre 500 partecipanti hanno preso parte all'Havana Skate Marathon, attraversando l'iconico Malecón dell’Avana. L’evento ha attirato appassionati di pattinaggio da tutto il mondo, offrendo un percorso suggestivo lungo il lungomare con viste spettacolari sul Mar dei Caraibi e sul Castillo del Morro. Un’occasione unica per vivere Cuba attraverso uno sport dinamico e coinvolgente.

Secondo l'organizzatore Tony García, più di 500 skater si sono registrati all'evento di quest'anno.

