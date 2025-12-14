Cuba oltre 500 partecipanti all' Havana Skate Marathon | le immagini

Oltre 500 partecipanti hanno preso parte all'Havana Skate Marathon, attraversando l'iconico Malecón dell’Avana. L’evento ha attirato appassionati di pattinaggio da tutto il mondo, offrendo un percorso suggestivo lungo il lungomare con viste spettacolari sul Mar dei Caraibi e sul Castillo del Morro. Un’occasione unica per vivere Cuba attraverso uno sport dinamico e coinvolgente.

Centinaia di pattinatori a Cuba hanno percorso l’iconico Malecon dell’Avana, nel consueto appuntamento con la Havana Skate Marathon, attirando i partecipanti sul lungomare con vista mozzafiato sul Mar dei Caraibi e sullo storico Castillo del Morro. Secondo l’organizzatore Tony García, più di 500 skater si sono registrati all’evento di quest’anno. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

