Crotone-Casarano Calcio lunedì 15 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 15 dicembre 2025 alle 20:30 si sfidano Crotone e Casarano Calcio in una partita valida per la Serie C. Dopo 18 giornate, la sorprendente posizione in classifica del Casarano e le difficoltà del Crotone, una delle grandi del girone, rendono questa sfida interessante per appassionati e scommettitori. Analizziamo formazioni, quote e pronostici dell'incontro.

Dopo 18 giornate pochi si sarebbero aspettati il Casarano Calcio così in alto in classifica, a guardare dall'alto in basso pure il Crotone di Longo, una delle grandi del girone C di Serie C che arrancano. I pitagorici ad oggi hanno già perso 7 gare e numeri alla mano hanno il peggior attacco tra le prime 8 squadre a pari con la Salernitana.

Crotone con l'obiettivo di sorpassare il Casarano - Nelle file dei salentini due vecchie conoscenze come Maiello e Chiricò

SERIE C | Crotone con l’obiettivo di sorpassare il Casarano https://gazzettadelsud.it/?p=2142851 - facebook.com facebook

