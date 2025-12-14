Un racconto di salvataggio nel cuore del Mediterraneo centrale, dove l’approccio sul campo si fonde con l’osservazione diretta sull’acqua. Questa esperienza dimostra come l’analisi teatrale di Kepler-452 si integri sempre più con le scienze sociali, offrendo nuove prospettive sulla realtà e sulle sfide umane in contesti di emergenza.

Una ricerca sul campo. Anzi: sull’acqua. Letteralmente. A conferma di come lo sguardo teatrale di Kepler-452 sia sempre più in stretto dialogo con le scienze sociali. Con una certa neotradizione della scena contemporanea, che ha tuttora Milo Rau come punto di riferimento (non a caso il regista svizzero è stato allievo del grande sociologo Pierre Bourdieu). E se la volta scorsa con "Il Capitale. Un libro che non abbiamo ancora letto" la compagnia bolognese aveva condiviso la vicenda della Fabbrica GKN di Campi Bisenzio, oggi il lavoro si sposta sulle missioni umanitarie civili in mare. Nasce così " A place of safety " di Enrico Baraldi e Nicola Borghesi, dal 16 al 21 dicembre al Piccolo Teatro Studio. Ilgiorno.it

Cronaca di un salvataggio riuscito. Viaggio nel Mediterraneo centrale - Watch, assistendo alle operazioni di soccorso . ilgiorno.it