Crollo a Udine | Ekkelenkamp stende il Napoli 1-0 Due gol annullati al VAR e l’errore di Hojlund nel finale

Il Napoli subisce una sconfitta per 1-0 a Udine, con Ekkelenkamp decisivo. La partita è stata caratterizzata da due gol annullati al VAR e un errore di Hojlund nel finale. Il risultato interrompe la serie positiva degli azzurri e porta il tecnico Conte a fermarsi.

Stop per Conte. Il Napoli esce sconfitto 1-0 dal "Bluenergy Stadium" di Udine, interrompendo la striscia positiva. Match deciso da un destro a giro di Ekkelenkamp nella ripresa, dopo che il VAR aveva già annullato due reti ai padroni di casa (a Davis e Zaniolo). Napoli stanco e poco lucido, con un'occasione clamorosa fallita da Hojlund nel recupero. La vetta resta al Milan. Udinese-Napoli 1-0, risultato finale della partita di Serie A Primo tempo bloccato: poche idee e tanti muscoli. La trasferta friulana si è rivelata la trappola che Conte temeva. Dopo le energie spese in Portogallo, il Napoli è apparso macchinoso.