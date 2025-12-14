Crolla il prezzo dell’uva | le Regioni dove i produttori hanno perso di più

Il 2025 si è rivelato un anno difficile per il settore dell’uva da vino in Italia, con un calo significativo dei prezzi di mercato. Secondo i dati di Borsa Merci Telematica Italiana, molte Regioni hanno registrato perdite considerevoli per i produttori, evidenziando una fase di crisi e di crescente attenzione alle dinamiche di mercato.

Il 2025 è stato uno degli anni più difficili per il mercato delle uve da vino italiane. Secondo il quadro tracciato da Borsa merci telematica italiana (Bmti), i prezzi di listino dell’uva sono scesi quasi ovunque. E a crollare non sono soltanto le uve dei vini più comuni, ma l’intero sistema delle DOP. Crisi dell’uva fa crollare i prezzi: le Regioni più colpite. Il cuore della crisi è però l’Italia centrale, e in particolare la Toscana. È qui che si osservano i cali più marcati dell’intero Paese. Secondo i dati Bmti, sulla piazza di Siena i produttori hanno visto le quotazioni delle uve fresche scendere del 40% per il Sangiovese da Brunello di Montalcino Docg (ora a 250 euroq), del 26% per il Morellino di Scansano Docg (ora a 80 euroq) e del 15% per il Nobile di Montepulciano Docg (130 euroq). Quifinanza.it

