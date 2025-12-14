Croce Rossa torna il regalo sospeso Raccolta di giocattoli per i più sfortunati

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Croce Rossa torna con l'iniziativa del regalo sospeso, una tradizione natalizia che coinvolge la comunità nella donazione di giocattoli ai bambini meno fortunati. Accanto a questa, numerosi eventi benefici animano il periodo natalizio, promuovendo la solidarietà e l’aiuto reciproco tra cittadini e associazioni locali.

Dal regalo sospeso ai doni del Calcit. Natale all’insegna della solidarietà con i tanti eventi benefici in programma. E’ partita la quinta edizione della Campagna "Un Sorriso in Dono" promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Arezzo. Fino al 20 dicembre 2025 chiunque potrà recarsi presso Bobini Giocattoli in Via Leon Battista Alberti 1 per acquistare e lasciare un regalo di Natale da destinare alle famiglie in difficoltà seguite dal nostro Comitato. Le persone potranno lasciare i doni fino al 20 dicembre, giorno in cui i nostri volontari passeranno presso il negozio per ritirare tutti i regali raccolti. Lanazione.it

croce rossa torna regaloCroce Rossa, torna il regalo sospeso. Raccolta di giocattoli per i più sfortunati - Natale all’insegna della solidarietà con i tanti eventi benefici in programma. lanazione.it

croce rossa torna regaloMercatino della solidarietà della Croce Rossa: iniziative a Matera e Grassano - La Croce Rossa di Matera organizza due mercatini solidali per raccogliere fondi a favore delle attività sociali del comitato. trmtv.it

croce rossa torna il regalo sospeso raccolta di giocattoli per i pi249 sfortunati

© Lanazione.it - Croce Rossa, torna il regalo sospeso. Raccolta di giocattoli per i più sfortunati

Una sorpresa ai bambini del progetto Tutti a fare colazione

Video Una sorpresa ai bambini del progetto Tutti a fare colazione