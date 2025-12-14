Croce Rossa torna il regalo sospeso Raccolta di giocattoli per i più sfortunati
La Croce Rossa torna con l'iniziativa del regalo sospeso, una tradizione natalizia che coinvolge la comunità nella donazione di giocattoli ai bambini meno fortunati. Accanto a questa, numerosi eventi benefici animano il periodo natalizio, promuovendo la solidarietà e l’aiuto reciproco tra cittadini e associazioni locali.
Dal regalo sospeso ai doni del Calcit. Natale all’insegna della solidarietà con i tanti eventi benefici in programma. E’ partita la quinta edizione della Campagna "Un Sorriso in Dono" promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Arezzo. Fino al 20 dicembre 2025 chiunque potrà recarsi presso Bobini Giocattoli in Via Leon Battista Alberti 1 per acquistare e lasciare un regalo di Natale da destinare alle famiglie in difficoltà seguite dal nostro Comitato. Le persone potranno lasciare i doni fino al 20 dicembre, giorno in cui i nostri volontari passeranno presso il negozio per ritirare tutti i regali raccolti. Lanazione.it
Croce Rossa, torna il regalo sospeso. Raccolta di giocattoli per i più sfortunati - Natale all’insegna della solidarietà con i tanti eventi benefici in programma. lanazione.it
Mercatino della solidarietà della Croce Rossa: iniziative a Matera e Grassano - La Croce Rossa di Matera organizza due mercatini solidali per raccogliere fondi a favore delle attività sociali del comitato. trmtv.it
Dal primo istante siamo l'abbraccio che non lascia sola l'Ucraina, trasformando la solidarietà in aiuto concreto, cure, case sicure. La Croce Rossa Italiana, fin dall’inizio della crisi, lavora instancabilmente per ridare speranza alla popolazione. Tra abitazioni e vi - facebook.com facebook
Quest'anno, sotto l'albero, metti un regalo che non è solo buono da mangiare, ma che fa bene al cuore. Con il Panettone Solidale della Croce Rossa Italiana, compi un gesto semplice ma forte. Mentre condividi una fetta di dolcezza con la tua famiglia, stai co x.com
Una sorpresa ai bambini del progetto Tutti a fare colazione