Cristiano Ronaldo in Fast & Furious? L’indizio social di Vin Diesel | Abbiamo scritto un ruolo per lui…

14 dic 2025

Un indizio social di Vin Diesel ha acceso l'entusiasmo dei fan: una foto con Cristiano Ronaldo e la frase “Abbiamo scritto un ruolo per lui…”. La possibile partecipazione del calciatore in Fast & Furious fa sognare gli appassionati, alimentando nuove ipotesi sulla futura trama della saga. Ecco cosa sappiamo finora.

Abbiamo scritto un ruolo per lui.”. Un copy breve e una foto per far impazzire milioni di persone. Vin Diesel ha pubblicato una foto con Cristiano Ronaldo su Instagram e ha subito scatenato la fantasia dei fan: il portoghese presto in Fast & Furious? Un’ipotesi che potrebbe realizzarsi molto presto, ma andiamo con ordine. L’attore americano, volto storico di Fast & Furious che ha da sempre interpretato il personaggio di Dominic Toretto, ha pubblicato sui social una foto insieme a Cristiano Ronaldo, con una didascalia suggestiva: “Tutti mi chiedono se un giorno potrà entrare nella saga di Fast & Furious. Ilfattoquotidiano.it

