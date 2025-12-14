Cristiano Ronaldo diventa anche attore | ecco cosa farà

Cristiano Ronaldo amplia i suoi orizzonti e si prepara a intraprendere una nuova carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo aver consolidato la sua fama come calciatore di livello mondiale, il campione portoghese si avvicina al cinema, pronto a interpretare un ruolo che potrebbe segnare una nuova avventura professionale.

È senz'altro ancora lui il calciatore più famoso al mondo ma più che per le sue prestazioni sul campo, che rimangono sempre di alto livello, presto si potrebbe parlare di Cristiano Ronaldo anche ben al di fuori del rettangolo verde nel ruolo di attore cucito apposta per lui. L'indizio di Vin Diesel. A ricevere già oltre due milioni di reazioni e quasi 14mila commenti è l'attore e regista americano Vin Diesel con un post pubblicato sul proprio account Instagram: lui e CR7 appaiono sorridenti e con il pollice verso l'alto in segno di "ok" ma è soprattutto il commento pubblicato ad aver già scatenato le fantasie dei follower.

Cristiano Ronaldo reciterà in «Fast&Furious 11». Vin Diesel: «Abbiamo scritto un ruolo per lui» - Il nuovo film della celebre saga uscirà nelle sale il prossimo anno Cristiano Ronaldo al cinema.