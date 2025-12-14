Cristiano Ronaldo a sorpresa in Fast X! Vin Diesel svela di aver scritto un ruolo per lui

Cristiano Ronaldo fa il suo ingresso a sorpresa nel mondo di Fast X, il nuovo capitolo della celebre saga cinematografica. Vin Diesel ha rivelato di aver scritto un ruolo appositamente per il calciatore portoghese, che dovrebbe unirsi al cast nel prossimo film. Un'inedita collaborazione tra il mondo dello sport e quello del cinema, attesa con grande entusiasmo dai fan.

Il fuoriclasse dell'Al-Nassr dovrebbe partecipare al prossimo capitolo della saga ventennale prodotta dalla star cinematografica. Vin Diesel ha confessato di aver scritto un ruolo ad hoc per l'amico Cristiano Ronaldo in Fast X: Parte 2. La star ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme al campione dell'Al-Nassr, che potrebbe partecipare al film in un piccolo ruolo. Un cameo del quale si parlava da diverso tempo e che ora è stato praticamente annunciato dall'interprete di Dom Toretto, nonché produttore della longeva saga cinematografica action, tra i maggiori successi nella storia del cinema. Movieplayer.it

