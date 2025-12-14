Cristiani e musulmani insieme a Messina | Il Natale come ponte di pace

A Messina, cristiani e musulmani uniscono le forze per celebrare il Natale come simbolo di pace e dialogo. In un momento di tensioni e divisioni, l'iniziativa mira a rafforzare i legami tra le comunità, promuovendo una cultura di rispetto e comprensione reciproca attraverso un gesto condiviso di speranza e unità.

In un contesto segnato da tensioni, paure e narrazioni contrapposte, Messina sceglie la strada del dialogo. L’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela e il Centro Culturale Islamico cittadino promuovono un momento pubblico di incontro e condivisione in occasione del Natale, rivolto. Messinatoday.it

