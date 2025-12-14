Counter Strike 2 è ancora il re degli Esports | guida per cominciare a giocare all’fps strategico di Valve

Counter Strike 2 si conferma il protagonista indiscusso degli Esports, mantenendo il suo status di fps strategico di riferimento. Grazie a un gameplay avvincente e a un successo riconosciuto a livello internazionale, il titolo di Valve attira un vasto pubblico di appassionati e professionisti. Questa guida fornisce i primi consigli per iniziare a giocare e immergersi nel mondo competitivo di Counter Strike 2.

Counter Strike 2 continua ad essere il miglior fps competitivo su piazza e lo dimostra anche il premio ottenuto agli ultimi TGA. Se anche tu vuoi unirti all’immensa community che dal 2023 popola il nuovo gioco Valve, questa mini guida ti sarà sicuramente utile nelle tue prime run. Chi l’avrebbe detto che una semplice mod sarebbe potuta diventare non solo un gioco a tutti gli effetti, ma addirittura il gioco per eccellenza di tutti gli appassionati di esperienze multiplayer competitive. Il primo Counter Strike era solo un esperimento, una mod applicata al mondo di Half-Life (IP di punta di Valve, nonché uno dei giochi più influenti della storia) che fece talmente successo da spingere Valve a prenderne il controllo e tramutarla in un’esperienza stand-alone. Esports247.it

