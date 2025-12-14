Countdown semaforici a Roma approvati i progetti per i primi 398 dispositivi | ecco dove verranno installati

A Roma sono stati approvati i progetti per l'installazione di 398 countdown semaforici, destinati a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Questa prima fase prevede l'installazione di dispositivi che indicano in tempo reale i secondi rimanenti prima del cambio di luce, offrendo maggiore chiarezza agli automobilisti e ai pedoni lungo le strade della città.

SICUREZZA STRADALE: introdotto il dispositivo countdown per i semafori

