Costone | regalo di Natale in anticipo Ballabio firma il successo più difficile

Nel match di alta tensione tra Costone e San Miniato, i biancoverdi conquistano una vittoria rocambolesca in anticipo di Natale. Una gara intensa e combattuta, decisa solo negli ultimi istanti, che testimonia la determinazione e il carattere della squadra.

COSTONE 70 SAN MINIATO 69 18-14, 33-24, 53-48 COSTONE: Masciarelli 11, Zocca 10, Massari ne, Nasello 11, Paoli F. ne, Paoli M. 11, Zeneli 4, Nannipieri 5, Ballabio 12, Rosso 6. Allenatore Belletti. SAN MINIATO: Ermelani, Zaccagna ne, Camara 18, Bellachioma 17, Mele 3, Scardigli, Jacopini ne, Eihmanis ne, Capozio 8, Granchi 7, Baldares 3, Cravero 7. Allenatore Martelloni. Arbitri: Rossetti, Collet. SIENA – Il Natale arriva in anticipo in casa Costone e non solo perché la settimana prossima il Vismederi osserverà il turno di riposo. Nell’ultimo match del 2025, è stato Riccardo Ballabio a vestire i panni del Santa Claus gialloverde e a risolvere, con il canestro della vittoria a 5" dalla fine, la difficile sfida con San Miniato. Sport.quotidiano.net DAZN lancia un regalo di Natale in anticipo: attivato l’upgrade gratuito per guardare i contenuti su due reti diverse - DAZN ha annunciato il suo regalo di Natale rivolto ad alcuni abbonati. msn.com

