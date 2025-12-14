Così i due killer vengono colpiti dalla polizia a Bondi Beach le immagini dal drone durante la sparatoria alla festa ebraica – Il video

Durante una festa ebraica a Bondi Beach, vicino a Sydney, due uomini armati hanno aperto il fuoco, causando grande paura tra i presenti. La polizia è intervenuta rapidamente e, grazie alle immagini riprese da un drone, si vede come i due aggressori siano stati neutralizzati. L’episodio ha scosso la comunità locale, che stava celebrando l’Hanukkah.

Sono stati neutralizzati i due killer della strage di Bondi Beach, vicino a Sydney. Sulla nota spiaggia erano in corso le celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah con centinaia di famiglie della comunità locale. Nelle immagini dal drone si vede il momento in cui la polizia colpisce i due attentatori. Uno è rimasto ucciso sul colpo, mentre l’altro è morto per le ferite riportate nello scontro a fuoco con la polizia. L'articolo proviene da Open. Open.online Sono quattro i presunti fiancheggiatori di Antonio Mangiacapre, killer dei fratelli Claudio e Marco Marrandino, ad essere stati rinviati a giudizio. Gli imputati — tra cui la moglie e il figlio dell’ergastolano — sono accusati di aver favorito la sua fuga e di aver occul - facebook.com facebook